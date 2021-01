Coronavirus: Fontana, ‘peggioriamo in tutti i parametri, Lombardia vicino a zona rossa’ (Di lunedì 11 gennaio 2021) Milano, 11 gen. (Adnkronos) – “Purtroppo stiamo peggiorando in tutti i parametri, ci stiamo sicuramente avvicinando alla zona rossa. E’ evidente che la situazione deve essere monitorata con attenzione”. Lo ha detto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, a SkyTg24. “Il mio auspicio è sempre che i numeri si invertano, ma nel caso in cui non lo facessero il rischio è questo”, aggiunge. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 11 gennaio 2021) Milano, 11 gen. (Adnkronos) – “Purtroppo stiamo peggiorando in, ci stiamo sicuramente avvicinando allarossa. E’ evidente che la situazione deve essere monitorata con attenzione”. Lo ha detto il presidente della, Attilio, a SkyTg24. “Il mio auspicio è sempre che i numeri si invertano, ma nel caso in cui non lo facessero il rischio è questo”, aggiunge. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

