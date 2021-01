Coronavirus: Fontana, ‘ondeggiamento zone non dà stabilità, oggi incontro Governo’ (Di lunedì 11 gennaio 2021) Milano, 11 gen. (Adnkronos) – Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, avrà un incontro oggi con il Governo “per capire quali sono i nuovi parametri, le nuove condizioni per cui si viene inseriti nelle zone”. Lo ha spiegato a SkyTg24, parlando dell’emergenza Covid19. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 11 gennaio 2021) Milano, 11 gen. (Adnkronos) – Il presidente della Lombardia, Attilio, avrà uncon il Governo “per capire quali sono i nuovi parametri, le nuove condizioni per cui si viene inseriti nelle”. Lo ha spiegato a SkyTg24, parlando dell’emergenza Covid19. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

repubblica : Coronavirus in Lombardia, Fontana: 'Ci stiamo avvicinando alla zona rossa, peggiorati tutti i parametri' - rep_milano : Coronavirus in Lombardia, Fontana: 'Vicini a zona rossa, peggiorati tutti i parametri' [aggiornamento delle 09:28] - Rossell73039474 : RT @marco_gervasoni: Il solito appoggio esterno (e neanche tanto) dei governatori leghisti a Speranza e Boccia. Coronavirus in Lombardia,… - missypippi : RT @marco_gervasoni: Il solito appoggio esterno (e neanche tanto) dei governatori leghisti a Speranza e Boccia. Coronavirus in Lombardia,… - rep_milano : Coronavirus in Lombardia, Fontana: 'Vicini a zona rossa, peggiorati tutti i parametri' [aggiornamento delle 09:12] -