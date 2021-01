Coronavirus, domani in Italia le prime dosi di Moderna: ipotesi di consegna solo alle Regioni «virtuose» (Di lunedì 11 gennaio 2021) Da oggi in Europa arrivano i rinforzi. Il vaccino Moderna verrà consegnato «a tutti gli Stati membri delll’Ue e dell’area economica europea» così come ha annunciato la stessa azienda statunitense produttrice del vaccino anti Covid autorizzato da Ema. Tutte le consegne partiranno dagli hub centralizzati in Europa dell’azienda leader della logistica Kuehne+Nagel che gestirà l’arrivo a destinazione delle dosi. All’Italia toccherà domani 12 gennaio ricevere la fornitura delle prime 47 mila dosi. Una prima tranche su 1,3 milioni di dosi in tutto previste per il primo trimestre 2021. Lombardia una delle possibili escluse Rimane per ora un’incognita la distribuzione alle Regioni: l’ipotesi più ... Leggi su open.online (Di lunedì 11 gennaio 2021) Da oggi in Europa arrivano i rinforzi. Il vaccinoverràto «a tutti gli Stati membri delll’Ue e dell’area economica europea» così come ha annunciato la stessa azienda statunitense produttrice del vaccino anti Covid autorizzato da Ema. Tutte le consegne partiranno dagli hub centralizzati in Europa dell’azienda leader della logistica Kuehne+Nagel che gestirà l’arrivo a destinazione delle. All’toccherà12 gennaio ricevere la fornitura delle47 mila. Una prima tranche su 1,3 milioni diin tutto previste per il primo trimestre 2021. Lombardia una delle possibili escluse Rimane per ora un’incognita la distribuzione: l’più ...

