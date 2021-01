**Coronavirus: De Caro, 'turni anche di notte per vaccino, partita su cui ci giochiamo Paese'** (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Sulle vaccinazioni occorre una macchina organizzativa veloce ed efficiente. Se necessario, intervenga l'esercito. Questa è la partita su cui ci giochiamo il Paese. Quando le dosi da somministrare saranno di più, sarà indispensabile provvedere a una somministrazione tempestiva, prevedendo turni anche di notte se serve". Lo avrebbe detto, a quanto si apprende, il presidente dell'Anci, Antonio De Caro, alla riunione governo-enti locali sulle misure anti Covid. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Sulle vaccinazioni occorre una macchina organizzativa veloce ed efficiente. Se necessario, intervenga l'esercito. Questa è lasu cui ciil. Quando le dosi da somministrare saranno di più, sarà indispensabile provvedere a una somministrazione tempestiva, prevedendodise serve". Lo avrebbe detto, a quanto si apprende, il presidente dell'Anci, Antonio De, alla riunione governo-enti locali sulle misure anti Covid.

CiaoKarol : W Padre Pio, il frate amato: ecco la preghiera contro il Coronavirus da recitare oggi, 12 Gennaio 2021: Un nuovo gi… - Soleros63509087 : RT @antondepierro: Caro Enrico,ci conosciamo da tanto.Più volte ho scritto di te,ti ho intervistato,ti ho sempre stimato ed elogiato per le… - CristianCegagge : RT @antondepierro: Caro Enrico,ci conosciamo da tanto.Più volte ho scritto di te,ti ho intervistato,ti ho sempre stimato ed elogiato per le… - antondepierro : RT @antondepierro: Caro Enrico,ci conosciamo da tanto.Più volte ho scritto di te,ti ho intervistato,ti ho sempre stimato ed elogiato per le… - anpolt : #NONÈL'ARENA Caro Giletti stanno vaccianando ad cazzum. I primi ad usufruire del vaccino sono stati quelli che il… -

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus Caro **Coronavirus: De Caro, 'turni anche di notte per vaccino, partita su cui ci giochiamo Paese'** Il Tempo Vaccino anti-Covid: si avanza l’ipotesi che possa provocare l’infertilità maschile

C'è una teoria secondo la quale tra gli effetti collaterali del vaccino covid-19, ci potrebbero essere una serie di danni all’apparato riproduttivo maschile.

San Marino. Coronavirus: 2 nuovi casi e 3 guarigioni

Nella Repubblica di San Marino, nelle ultime 24 ore, si sono verificati 2 nuovi casi di coronavirus e 3 guarigioni. È quanto afferma l'Istituto per la sicurezza sociale, che monitora giorno per giorno ...

C'è una teoria secondo la quale tra gli effetti collaterali del vaccino covid-19, ci potrebbero essere una serie di danni all’apparato riproduttivo maschile.Nella Repubblica di San Marino, nelle ultime 24 ore, si sono verificati 2 nuovi casi di coronavirus e 3 guarigioni. È quanto afferma l'Istituto per la sicurezza sociale, che monitora giorno per giorno ...