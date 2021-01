Coronavirus, da oggi 30mila saturimetri gratis nelle farmacie: cosa sono, a cosa servono e a chi verranno distribuiti (Di lunedì 11 gennaio 2021) Da oggi 30mila saturimetri verranno distribuiti gratuitamente nelle farmacie su tutto il territorio nazionale a cittadini con patologie respiratorie o ai nuclei familiari al cui interno vi sia una persona con problemi di questo tipo. Un’iniziativa, spiega Luca Richeldi, presidente della Società italiana di pneumologia Sip e componente del Comitato tecnico scientifico (Cts), che nasce “dall’esigenza di far conoscere questo dispositivo, che serve a misurare il grado di ossigenazione del sangue e che può essere un ‘alleato’ prezioso per prevenire le complicanze gravi da Covid”. Uno strumento, aggiunge Richedi, che “dovrebbe essere presente nelle nostre case quasi come se fosse un secondo termometro ma purtroppo, invece, è ancora poco conosciuto”. Come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dagratuitamentesu tutto il territorio nazionale a cittadini con patologie respiratorie o ai nuclei familiari al cui interno vi sia una persona con problemi di questo tipo. Un’iniziativa, spiega Luca Richeldi, presidente della Società italiana di pneumologia Sip e componente del Comitato tecnico scientifico (Cts), che nasce “dall’esigenza di far conoscere questo dispositivo, che serve a misurare il grado di ossigenazione del sangue e che può essere un ‘alleato’ prezioso per prevenire le complicanze gravi da Covid”. Uno strumento, aggiunge Richedi, che “dovrebbe essere presentenostre case quasi come se fosse un secondo termometro ma purtroppo, invece, è ancora poco conosciuto”. Come ...

