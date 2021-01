Coronavirus: da oggi 30mila saturimetri gratis. Ecco a chi spettano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Rappresentano uno strumento fondamentale per monitorare le condizioni dei pazienti con Covid-19 e per prevenire le gravi complicanze respiratorie legate a questa infezione. Da oggi, 30mila saturimetri... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 11 gennaio 2021) Rappresentano uno strumento fondamentale per monitorare le condizioni dei pazienti con Covid-19 e per prevenire le gravi complicanze respiratorie legate a questa infezione. Da...

EmilioCarelli : ??DA NON PERDERE OGGI! @AzzolinaLucia sul @Corriere “Alcuni presidenti di regione non si rendono conto che chiudend… - you_trend : ?? #Coronavirus, vaccini somministrati per regione e genere alle 17 di oggi - you_trend : ?? #Coronavirus, vaccini somministrati fino alle 17 di oggi in Italia: 512.824 Variazione rispetto alle 17 di ieri:… - AutoviePress : RT @ProtCivReg_FVG: Emergenza #coronavirus da oggi #11gennaio #regioneFVG in area di rischio GIALLA??mappa Italia?? approfondimenti e aggio… - sportli26181512 : Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi: Entrano in vigore dalla giornata di ogg… -