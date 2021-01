Coronavirus, Crisanti: “Servono misure, se salgono i contagi c’è il rischio mutazioni e si complica la campagna di vaccinazione” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Un aumento dei casi e quindi la crescita di possibilità di mutazioni di Sars-Cov-2 durante la campagna vaccinale è da scongiurare. Ne è convinto Andrea Crisanti, ordinario di Microbiologia all’Università di Padova: se la curva sale, spiega riferendosi anche a quanto sta accadendo in Inghilterra, “crescono le possibilità di mutazioni”. E “non è una cosa buona mentre ci si vaccina: si aumenta il rischio che si generino varianti resistenti”. Secondo il professore che gestì la prima ondata in Veneto i potenziali nuovi criteri sulle zone rosse, che potrebbero entrare nel Dpcm in vigore dal 16 gennaio, “non sono abbastanza”. Quando “si arriva a certi numeri vuol dire” che “poi avremo un numero inaccettabile di morti”, dice a The Breakfast Club su Radio Capital. Riguardo all’Italia a zone, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Un aumento dei casi e quindi la crescita di possibilità didi Sars-Cov-2 durante lavaccinale è da scongiurare. Ne è convinto Andrea, ordinario di Microbiologia all’Università di Padova: se la curva sale, spiega riferendosi anche a quanto sta accadendo in Inghilterra, “crescono le possibilità di”. E “non è una cosa buona mentre ci si vaccina: si aumenta ilche si generino varianti resistenti”. Secondo il professore che gestì la prima ondata in Veneto i potenziali nuovi criteri sulle zone rosse, che potrebbero entrare nel Dpcm in vigore dal 16 gennaio, “non sono abbastanza”. Quando “si arriva a certi numeri vuol dire” che “poi avremo un numero inaccettabile di morti”, dice a The Breakfast Club su Radio Capital. Riguardo all’Italia a zone, ...

