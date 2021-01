Coronavirus, Crisanti: 'Ci vuole il lockdown duro subito e la vaccinazione di massa' (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tamponi rapidi riconosciuti dal Ministero, Rigoli 'Veneto sulla strada giusta' 10 gennaio 2021 Coronavirus in Veneto, calano gli attualmente positivi: tornano a salire i ricoveri 10 gennaio 2021 Serve ... Leggi su vicenzatoday (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tamponi rapidi riconosciuti dal Ministero, Rigoli 'Veneto sulla strada giusta' 10 gennaio 2021in Veneto, calano gli attualmente positivi: tornano a salire i ricoveri 10 gennaio 2021 Serve ...

Mentre la Sardegna fa registrare un balzo in avanti nella corsa alle vaccinazioni e ora è sesta tra le regioni virtuose con l'81,2% delle dosi del vaccino Pfizer inoculate - la media nazionale è erma ...

Un aumento dei casi e quindi la crescita di possibilità di mutazioni di Sars-Cov-2 durante la campagna vaccinale è da scongiurare. Ne è convinto Andrea Crisanti, ordinario di Microbiologia all’Univers ...

