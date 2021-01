Coronavirus | Bonaccini | ' bene Speranza su accordo nazionale medici base per vaccini' **

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Sono d'conper convocaredinella campagna di vaccinazione per fare unnon solo territoriale, ma". Lo avrebbe detto, a quanto si riferisce, il presidente della conferenza delle Regioni Stefanoalla riunione con il governo.

Corriere : Bonaccini: «In Emilia-Romagna pronti a vaccinare anche di notte» - infoitinterno : Coronavirus, c’è un valore che spinge l’Emilia in zona rossa, ma Bonaccini: «Non passerà» - gazzettamodena : Coronavirus, c’è un valore che spinge l’Emilia in zona rossa, ma Bonaccini: «Non passerà» - MassimoSantoma2 : RT @ilgiornale: Il governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, stoppa l’esecutivo sul parametro dell’incidenza settimanale che farà… - ilgiornale : Il governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, stoppa l’esecutivo sul parametro dell’incidenza settimanale… -

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus Bonaccini

Roma – Si è concluso il vertice tra governo e Regioni sulle nuove misure di contrasto al coronavirus. Per l'ok definitivo bisognerà aspettare giovedì mattina, dopo il passaggio in Parlamento previsto ...Il presidente dell'Ordine Giuseppe Cascio, ha inviato una lettera a tutti i professionisti con le istruzioni per effettuare i controlli e spedire i campioni prelevati da cani e gatti con sintomatologi ...