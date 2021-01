Coronavirus, 448 i decessi nelle ultime 24 ore. Salgono le terapie intensive: 2.642 ricoverati (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il bollettino dell’11 gennaio RiSalgono i morti. I decessi legati al Coronavirus registrati oggi, 11 gennaio, sono stati 448. Il totale delle vittime in Italia fin dall’inizio del monitoraggio è di 79.203. Ieri, il numero dei morti era stato di 361, contro le 483 del 9 gennaio. Stando a quanto riportato dal bollettino del Ministero della Salute e della Protezione civile, i nuovi positivi sono oggi +12.532 su 91.656 nuovi tamponi effettuati (ieri +139.758). Ieri l’aumento dei casi era stato di +18.627, contro i +19.978 di due giorni fa. Il totale dei casi registrati da febbraio è di 2.289.021. Gli attualmente positivi sono 575.979 (ieri 579.932). Per quanto riguarda i ricoveri, il totale dei pazienti ospedalizzati è di 23.603 (ieri 23.427). Le terapie intensive sono invece 2.642 (ieri 2.615), con 168 ... Leggi su open.online (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il bollettino dell’11 gennaio Rii morti. Ilegati alregistrati oggi, 11 gennaio, sono stati 448. Il totale delle vittime in Italia fin dall’inizio del monitoraggio è di 79.203. Ieri, il numero dei morti era stato di 361, contro le 483 del 9 gennaio. Stando a quanto riportato dal bollettino del Ministero della Salute e della Protezione civile, i nuovi positivi sono oggi +12.532 su 91.656 nuovi tamponi effettuati (ieri +139.758). Ieri l’aumento dei casi era stato di +18.627, contro i +19.978 di due giorni fa. Il totale dei casi registrati da febbraio è di 2.289.021. Gli attualmente positivi sono 575.979 (ieri 579.932). Per quanto riguarda i ricoveri, il totale dei pazienti ospedalizzati è di 23.603 (ieri 23.427). Lesono invece 2.642 (ieri 2.615), con 168 ...

