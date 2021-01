Coronavirus, 12.532 nuovi casi e 448 decessi in Italia (Di lunedì 11 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – I nuovi casi di Coronavirus in Italia scendono a 12.532 nelle ultime 24 ore, ma sono in calo anche i tamponi, che rispetto a ieri sono 91.656. Crescono invece le vittime, 448 rispetto alle 24 ore precedenti, e anche il tasso di positività che ora è al 13,6% ovvero +0,3% rispetto a ieri. Un segno più anche per le terapie intensive e i ricoveri in area non critica rispettivamente a +27 e +176. Questo il bollettino Covid odierno diffuso dal ministero della Salute.Con 1.942 casi in Emilia Romagna e 1.715 in Veneto, le due regioni sono al vertice dell’incremento casi Covid nelle ultime 24 ore rispetto al resto d’Italia.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 11 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Idiinscendono a 12.532 nelle ultime 24 ore, ma sono in calo anche i tamponi, che rispetto a ieri sono 91.656. Crescono invece le vittime, 448 rispetto alle 24 ore precedenti, e anche il tasso di positività che ora è al 13,6% ovvero +0,3% rispetto a ieri. Un segno più anche per le terapie intensive e i ricoveri in area non critica rispettivamente a +27 e +176. Questo il bollettino Covid odierno diffuso dal ministero della Salute.Con 1.942in Emilia Romagna e 1.715 in Veneto, le due regioni sono al vertice dell’incrementoCovid nelle ultime 24 ore rispetto al resto d’.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi, 11 gennaio: oggi 12.532 nuovi casi con 91.656 tamponi e 448 morti - Corriere : In Italia 12.532 nuovi casi e 448 morti. Il tasso di positività al 13,7%: il bollettino di oggi - sole24ore : #Coronavirus, in #Italia altri 12.532 casi e 448 decessi. Meno di 92mila #tamponi effettuati. I #dati dell'… - Agenpress : Coronavirus in Italia: 12.532 nuovi contagi e 448 morti - EmilioBerettaF1 : Coronavirus, il bollettino di oggi, 11 gennaio: oggi 12.532 nuovi casi con 91.656 tamponi e 448 mo… -