Coronavirus 11 gennaio: contagi stabili, ancora 448 morti (Di lunedì 11 gennaio 2021) Emergenza Coronavirus 11 gennaio in Italia: la situazione nel nostro Paese, contagi stabili, ancora 448 morti. Ci sono stati 12.532 nuovi casi e 448 morti nelle ultime 24 ore in Italia: questi i dati del contagio da Coronavirus oggi nel nostro Paese. Dati che sicuramente mostrano come nelle ultime settimane la curva del contagio si L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 11 gennaio 2021) Emergenza11in Italia: la situazione nel nostro Paese,448. Ci sono stati 12.532 nuovi casi e 448nelle ultime 24 ore in Italia: questi i dati delo daoggi nel nostro Paese. Dati che sicuramente mostrano come nelle ultime settimane la curva delo si L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

you_trend : ?? #Coronavirus, 9 gennaio 2021 • Attualmente positivi: 572.842 • Deceduti: 78.394 (+483) • Dimessi/Guariti: 1.606.… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, un anno fa la prima mappa genetica. L'11 gennaio 2020 la #Cina pubblicava la prima sequenza di quello… - RegioneER : ??L'ordinanza dell'8 gennaio del ministro della Salute pone l'Emilia-Romagna in zona ARANCIONE fino al 15 gennaio. L… - ForzAzzurri1926 : ??CORONAVIRUS, il bollettino del giorno 11 gennaio: I numeri di oggi in Italia ed in Campania?? APRI E LEGGI ??… - FEDERICOmaran12 : RT @SkyTG24: Coronavirus in Italia, bollettino 11 gennaio: 12.532 casi su 91.656 tamponi, 448 morti -