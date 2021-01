Corona virus: Italia, 575979 attualmente positivi a test (-3953 in un giorno) con 79203 decessi (448) e 1633839 guariti (16035). Totale di 2289021 casi (12532) Dati della protezione civile: effettuati 91656 tamponi (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 575979 attualmente positivi a test (-3953 in un giorno) con 79203 decessi (448) e 1633839 guariti (16035). Totale di 2289021 casi (12532) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 91656 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di lunedì 11 gennaio 2021)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo(-in un) con(448) e).di) proviene da Noi Notizie..

aldo_dis : @redazioneiene Semplicemente l'influenza passa per corona virus,anche il raffreddore passa per corona virus,anche i… - alidyfarfalla : RT @H_7257__: Tuttora non esiste tampone che discrimini con certezza un qualsiasi corona virus dal #COVID19. Chiusure basate su questo gene… - Righeblu : Comparazione dati #11gennaio 10 gennaio 2021 #corona virus #regionelazio POSITIVI + 1184 | tot. 78811 RICOVERAT… - ilpresidenthe : RT @H_7257__: Tuttora non esiste tampone che discrimini con certezza un qualsiasi corona virus dal #COVID19. Chiusure basate su questo gene… -