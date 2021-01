Coppa Italia, Milan-Torino: Giampaolo fa turnover: 'Belotti? Decido domani' (Di lunedì 11 gennaio 2021) turnover necessario per il Toro domani nell'ottavo di Coppa Italia a San Siro contro il Milan, ma con un obiettivo chiaro: 'Voglio comunque una squadra che sia competitiva'. Lo dice Marco Giampaolo ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 11 gennaio 2021)necessario per il Toronell'ottavo dia San Siro contro il, ma con un obiettivo chiaro: 'Voglio comunque una squadra che sia competitiva'. Lo dice Marco...

bonucci_leo19 : Vittoria fondamentale contro un bel Sassuolo. Adesso testa alla Coppa Italia. #LB19 #FinoAllaFine - davidecalabria2 : Importante tornare a vincere subito. Tre punti meritati ma adesso subito testa al match di Coppa Italia.… - alecattelan : Se mercoledì in coppa Italia ci fosse bisogno di turn over, @inter io sono caldissimo. - MilanPress_it : Assente per squalifica Daniel Maldini in Coppa Italia - marcovarini : #Giampaolo: “Vogliamo essere competitivi anche in coppa Italia....” ...in che senso? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia Il tabellone della Coppa Italia 2020 2021 | News Inter Sito Ufficiale Calcio: Pioli, Coppa Italia? Proveremo ad arrivare alla fine

(ANSA) - MILANO, 11 GEN - "La coppa Italia è una competizione importante. Sono cinque partite per arrivare in fondo e dobbiamo provarci": è l'obiettivo del tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia ...

Coppa Italia, le designazioni arbitrali degli ottavi di finale

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - Questi gli arbitri e i rispettivi collaboratori designati per le prime sei partite degli ottavi di finale della Coppa Italia, in programma fra domani e ...

(ANSA) - MILANO, 11 GEN - "La coppa Italia è una competizione importante. Sono cinque partite per arrivare in fondo e dobbiamo provarci": è l'obiettivo del tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia ...(ANSA) - ROMA, 11 GEN - Questi gli arbitri e i rispettivi collaboratori designati per le prime sei partite degli ottavi di finale della Coppa Italia, in programma fra domani e ...