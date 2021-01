Coppa Italia | le designazioni arbitrali | Fiorentina-Inter a Massa | Milan-Torino a Valeri

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Designati gli arbitri degli ottavi diche si giocheranno questa settimana. Per, in programma domani sera a San Siro, è stato scelto Paolodella sezione di Roma mentre per quanto riguarda le gare di mercoledì(ore 15) è stata affidata a Davidedi Imperia, Napoli-Empoli (ore 17.45) ad Antonio Giua di Olbia mentre per Juventus-Genoa (ore 20.45) ci sarà Daniele Chiffi di Padova. Giovedì si giocheranno invece Sassuolo-Spal e Atalanta-Cagliari: al Mapei Stadium alle 17.30 arbitrerà Giacomo Camplone di Pescara, a Bergamo Federico Dionisi della sezione de L’Aquila. La prossima settimana si disputeranno gli ultimi due ottavi in programma: il 19 Roma-Spezia e il 21 Lazio-Parma, entrambe alle 21.15. ...

Dopo il successo di Udine, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l'Empoli per l'ottavo di finale di Coppa Italia in programma me ...Non ci sono punizioni come ritiro anticipato, ma si vuole mantenere la serenità in un gruppo che giovedì alle 21,15 è atteso dagli ottavi di finale a eliminazione diretta in Coppa Italia con ...