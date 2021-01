Coppa Italia, le designazioni arbitrali: Fiorentina-Inter a Massa, Milan-Torino a Valeri. E la Juventus… (Di lunedì 11 gennaio 2021) Sono stati le designati gli arbitri degli ottavi di Coppa Italia che si giocheranno in settimana.A dirigere Milan-Torino sarà Paolo Valeri della sezione di Roma, mentre per quanto riguarda le gare di mercoledì Fiorentina-Inter è stata affidata a Davide Massa di Imperia, Napoli-Empoli ad Antonio Giua di Olbia mentre per Juventus-Genoa designato Daniele Chiffi di Padova.Di seguito le designazioni arbitrali per le prime sei gare degli ottavi di Coppa Italia, con le gare che si disputeranno tra domani e giovedì:Milan – Torino: Valeri (Martedì 12/01 ore 20.45)Rocca – PagliardiniIV: FourneauVAR: BantiAVAR: ... Leggi su mediagol (Di lunedì 11 gennaio 2021) Sono stati le designati gli arbitri degli ottavi diche si giocheranno in settimana.A dirigeresarà Paolodella sezione di Roma, mentre per quanto riguarda le gare di mercoledìè stata affidata a Davidedi Imperia, Napoli-Empoli ad Antonio Giua di Olbia mentre per Juventus-Genoa designato Daniele Chiffi di Padova.Di seguito leper le prime sei gare degli ottavi di, con le gare che si disputeranno tra domani e giovedì:(Martedì 12/01 ore 20.45)Rocca – PagliardiniIV: FourneauVAR: BantiAVAR: ...

