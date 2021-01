Coppa Italia | domani cominciano gli ottavi di finale Il programma

(Di martedì 12 gennaio 2021) Torna lae scendono in campo le top 8 del campionatono.scende subito in campo la capolista Milan, che affronterà nel giro di 48 ore il Torino. Questo ilcompleto: MARTEDI 12/01 Milan-Torino 20.45 MERCOLEDI 13/01 Fiorentina-Inter 15.00 Napoli-Empoli 17.45 Juventus-Genoa 20.45 GIOVEDI 14/01 Sassuolo-Spal 17.30 Atalanta-Cagliari 21.15 MERCOLEDI 20/01 Roma-Spezia 21.15 GIOVEDI 21/01 Lazio-Parma 21.15 Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

bonucci_leo19 : Vittoria fondamentale contro un bel Sassuolo. Adesso testa alla Coppa Italia. #LB19 #FinoAllaFine - AntoVitiello : #Diaz e #Tonali stanno molto meglio, allenamento di stamattina positivo, e domani potrebbero rientrare tra i convoc… - davidecalabria2 : Importante tornare a vincere subito. Tre punti meritati ma adesso subito testa al match di Coppa Italia.… - ClaudioMasini7 : @SerieA Erano troppo concentrati a fissare le partite di Coppa Italia il martedì mattina per accorgersi dei loghi. - Tomele03 : Buonanotte con i pronostici di coppa Italia Milan Torino 3-0 Fiorentina Inter 2-1 Napoli-Empoli 2-0 Juventus-Genoa… -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia

Milano, 11 gennaio 2021 – A pochi giorni dal rotondo successo ottenuto in campionato, il Milan si appresta ad affrontare nuovamente il Torino. Domani sera alle 20.45 (diretta su Rai 1) in palio non ci ...Milan-Torino è uno dei match validi per gli ottavi di finale della Coppa Italia e si gioca il 12 gennaio. Pronostici e probabili formazioni.