Coppa Italia: Atalanta – Cagliari, in Tv e formazioni (Di lunedì 11 gennaio 2021) Atalanta – Cagliari è una delle partite che fanno parte degli ottavi di finale di Coppa Italia. I bergamaschi sfideranno i rossoblu allo Gewiss Stadium giovedì 14 gennaio a partire dalle 21.15. La partita verrà trasmessa sui canali Rai Sport e Rai Sport HD, inoltre sarà possibile seguire la gara anche sulla piattaforma streaming SkyGo. Atalanta – Cagliari, come si presentano le squadre? La partita fra Atalanta e Cagliari valevole per la Coppa Italia, è molto importante per entrambe le squadre che giovedì sera vogliono portare a casa un risultato positivo. In Serie A le due formazioni hanno percorsi completamente opposti. I padroni di casa occupano il quinto posto in classifica mentre gli ospiti ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 11 gennaio 2021)è una delle partite che fanno parte degli ottavi di finale di. I bergamaschi sfideranno i rossoblu allo Gewiss Stadium giovedì 14 gennaio a partire dalle 21.15. La partita verrà trasmessa sui canali Rai Sport e Rai Sport HD, inoltre sarà possibile seguire la gara anche sulla piattaforma streaming SkyGo., come si presentano le squadre? La partita fravalevole per la, è molto importante per entrambe le squadre che giovedì sera vogliono portare a casa un risultato positivo. In Serie A le duehanno percorsi completamente opposti. I padroni di casa occupano il quinto posto in classifica mentre gli ospiti ...

