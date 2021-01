Coppa Italia 2020/21: gli arbitri per gli ottavi di finale (Di lunedì 11 gennaio 2021) L’ Aia ha reso noto i nominativi degli arbitri, degli Assistenti, dei Iv ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2020/21. Coppa Italia 2020/21, ottavi di finale: chi saranno gli arbitri? Milan-Torino martedi 12/01 ore 20.45 Valeri Rocca-Pagliardini IV:Fourneau VAR:Banti AVAR: Paganessi Fiorentina-Inter mercoledi 13/01 ore 15.00 Massa Vecchi-Di Iorio IV: Prontera VAR:Aureliano AVAR:Costanzo NAPOLI-EMPOLI mercoledì 13/01 ore 17.45 Giua Scatragli-Zingarelli IV:Volpi VAR:Di Paolo AVAR: LONGO Juventus-GENOA mercoledi 13/01 ore 20.45 Chiffi Di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 11 gennaio 2021) L’ Aia ha reso noto i nominativi degli, degli Assistenti, dei Iv ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per glididi/21./21,di: chi saranno gli? Milan-Torino martedi 12/01 ore 20.45 Valeri Rocca-Pagliardini IV:Fourneau VAR:Banti AVAR: Paganessi Fiorentina-Inter mercoledi 13/01 ore 15.00 Massa Vecchi-Di Iorio IV: Prontera VAR:Aureliano AVAR:Costanzo NAPOLI-EMPOLI mercoledì 13/01 ore 17.45 Giua Scatragli-Zingarelli IV:Volpi VAR:Di Paolo AVAR: LONGO Juventus-GENOA mercoledi 13/01 ore 20.45 Chiffi Di ...

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia Il tabellone della Coppa Italia 2020 2021 | News Inter Sito Ufficiale Frecciarossa e Lega Basket insieme per la Final Eight della Coppa Italia 2021

L’alta velocità italiana diventa “Title Sponsor” della competizione che assegnerà nel basket la “Coppa Italia 2021?, in programma al Mediolanum Forum di Milano dall’11 al 14 febbraio 2021. L’evento sp ...

Juve-Napoli, Dybala salta la finale di Supercoppa: oggi tampone decisivo per Osimhen

