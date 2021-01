Contro Trump per cancellarlo come past president e next president

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Il tempo che ci divide dalla fine del mandato presidenziale di Donaldè ormai pochissimo: eppure - e sembra strano dirlo dopo quattro anni di governo instabile e imprevedibile - sono proprio i giorni che abbiamo davanti a noi quelli più pericolosi. In una fase in cui i suoi predecessori erano impegnati a organizzare cene di addio e nella progettazione delle loro biblioteche presidenziali,e i suoi sembrano concentrati a girare una scena di “Die Hard III”: e a trascinarci dentro un’intera Nazione, che osserva il tutto con ansia e trepidazione.resta asserragliato nella Casa Bianca: la sua rabbia e il suo senso di isolamento, a leggere i resoconti della stampa, crescono giorno dopo giorno, alimentati dal numero crescente di ministri, sottosegretari e alti funzionari che danno le dimissioni, lasciandolo da solo a ...

Capezzone : ++Oggi su @LaVeritaWeb++ Censura contro Trump. Cronaca di una notte di “retata” digitale: Trump oscurato, account s… - repubblica : Umberto Tozzi contro Trump per l'utilizzo di 'Gloria' nel suo comizio - marattin : Quando dubitai che i fatti di Washington fossero ribellione del popolo contro le disuguaglianze,un accademico(conos… - DavideFalchieri : @thewaterflea Certo che è l'unica via, il valore è dato da quello. Se paradossalmente si fossero cancellati istanta… - tobefreeforever : @agorarai @FrancescoLollo1 Questo è uno che si sente vicino a Trump. Che credibilità può mai avere? Questa gente al… -

Ultime Notizie dalla rete : Contro Trump

La presidente della camera Nancy Pelosi non vuole l’impunità per un presidente che, secondo lei, ha “incitato all’insurrezione”. Joe Biden, il presidente eletto, privilegia la “riconciliazione” per ev ...Il tempo che ci divide dalla fine del mandato presidenziale di Donald Trump è ormai pochissimo: eppure - e sembra strano dirlo dopo quattro anni di governo instabile e imprevedibile - sono proprio i g ...