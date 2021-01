Contraccolpo Twitter Il TrumpBan preoccupa l' Europa e la Borsa

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 11 gennaio 2021) “Il fatto che un Ceo possa staccare la spina dell’altoparlante del presidente degli Stati Uniti senza alcun controllo e bilanciamento è sconcertante. Non è solo una conferma del potere di queste piattaforme, ma mostra anche profonde debolezze nel modo in cui la nostra società è organizzata nello spazio digitale”. Così il commissario europeo per il mercato interno Thierry Breton prende posizione sulla sospensione di Donald Trump dai social network. Non è il solo: in poche ore dal Vecchio Contente si levano diverse voci autorevoli che condannano lo strapotere delle piattaforme digitali, invocando una regolamentazione. Anche il mercato reagisce con il pollice in giù: le azioni quotate in Germania disono crollate fino all?8% lunedì, primo giorno di negoziazione dopo la sospensione definitiva di Trump, e ci si aspetta un calo di circa il 7% anche sul mercato ...