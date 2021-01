Conte alle grandi manovre: così il premier prepara la nascita del suo terzo governo (Di lunedì 11 gennaio 2021) Riuscirà Giuseppe Conte a sopravvivere all’ormai imminente crisi di governo? Mentre l’Italia resta paralizzata, ostaggio delle restrizioni imposte da un esecutivo incapace di aiutare le famiglie che ormai da mesi sono costrette a tenere abbassate le saracinesche delle rispettive attività, il premier giallorosso studia il modo migliore per difendersi dall’assalto di Matteo Renzi. L’ex Rottamatore, oggi rottamato, ha superato in queste ore il punto di non ritorno con una serie di dichiarazioni sempre più forti. Lo strappo pare ormai cosa inevitabile. Una crisi, si badi bene, figlia della voglia di mettere le mani sulle briciole che l’Europa lascerà gestire all’Italia e poco altro, perfettamente in linea con quanto (poco) fatto finora da un governo di euro-servitori. Tra gli scenari possibili c’è, ovviamente, quello ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 11 gennaio 2021) Riuscirà Giuseppea sopravvivere all’ormai imminente crisi di? Mentre l’Italia resta paralizzata, ostaggio delle restrizioni imposte da un esecutivo incapace di aiutare le famiglie che ormai da mesi sono costrette a tenere abbassate le saracinesche delle rispettive attività, ilgiallorosso studia il modo migliore per difendersi dall’assalto di Matteo Renzi. L’ex Rottamatore, oggi rottamato, ha superato in queste ore il punto di non ritorno con una serie di dichiarazioni sempre più forti. Lo strappo pare ormai cosa inevitabile. Una crisi, si badi bene, figlia della voglia di mettere le mani sulle briciole che l’Europa lascerà gestire all’Italia e poco altro, perfettamente in linea con quanto (poco) fatto finora da undi euro-servitori. Tra gli scenari possibili c’è, ovviamente, quello ...

