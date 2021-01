Consagra e Gibellina | in un video l’omaggio all’artista della rinascita

(Di lunedì 11 gennaio 2021) PALERMO – Si chiudono con il 2020 le celebrazioni per il centenario della nascita di Pietro Consagra, l’artista morto nel 2005 che con le sue opere segnò la rinascita della cittadina trapanese di Gibellina dopo il terremoto del 1968.L’assessorato ai Beni culturali della Regione Siciliana e la Fondazione Orestiadi gli rendono omaggio raccontando con un video la sua figura, legata al progetto di ricostruzione della città del Belice, trasformata in uno dei siti più suggestivi dell’intera Sicilia.

Consagra e Gibellina, un video dedicato all'artista - Il genio di Pietro Consagra in un video - Gibellina (TP): Il genio di Pietro Consagra in un video di Alfio Scuderi con Filippo Luna e musiche di Gianni Gebbia - Pietro Consagra e Gibellina - CONSAGRA E GIBELLINA regia di Alfio Scuderi e Dario Palermo con Gianni Gebbia e Filippo Luna

Consagra, rispondendo per primo all’appello di Ludovico Corrao, il sindaco-intellettuale che dopo il terremoto del ‘68 si impegnò per rendere Gibellina città d’arte, fu capace di coinvolgere ...Si chiudono con l’anno 2020 le celebrazioni per il centenario della nascita di Pietro Consagra (Mazara del Vallo 6/10/1920-Milano 16/7/2005) l’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità ...