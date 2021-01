Coni: Salvini, ‘folle Italia a Tokyo senza bandiera e rischiare Olimpiadi Milano-Cortina’ (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) – “Mi aspetto che il governo decida” per garantite l’autonomia del Coni come chiesto dal Cio, perchè “sarebbe folle che l’Italia, per altri litigi all’interno del governo, pagasse, anche dal punto di vista delle Olimpiadi, che il massimo per qualunque sportivo”, senza poter presentarsi con la bandiera e l’Inno ai Giochi di Tokyo. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite della trasmissione ‘La politica nel pallone’ su Gr Rai Parlamento. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) – “Mi aspetto che il governo decida” per garantite l’autonomia delcome chiesto dal Cio, perchè “sarebbe folle che l’, per altri litigi all’interno del governo, pagasse, anche dal punto di vista delle, che il massimo per qualunque sportivo”,poter presentarsi con lae l’Inno ai Giochi di. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, ospite della trasmissione ‘La politica nel pallone’ su Gr Rai Parlamento. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

