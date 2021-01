Come ottenere il bonus per l’acquisto di un’auto elettrica o ibrida (Di lunedì 11 gennaio 2021) Photo: reshape from Håkan Dahlström on Flicrk.com. License CC BY 2.0Il 2020 si è chiuso con un pesante -27,93% nelle vendite di automobili in Italia, secondo i dati Unrae, ma la legge di bilancio nel nuovo anno aggiunge nuovi bonus a quelli già esistenti per l’acquisto di veicoli, in particolare elettrici, ibridi plug-in ma anche alcune tipologie benzina e diesel, fra le meno inquinanti. Fatti i dovuti calcoli, lo sconto può arrivare anche a 10mila euro per l’acquisto di un’automobile con rottamazione e fino a 6mila senza. Ma andiamo con ordine. Transizione “green” Chi appartiene a un nucleo familiare con Isee inferiore a 30mila euro potrà godere di un contributo del 40% delle spese per l’acquisto, anche in leasing, di automobili nuove ad alimentazione esclusivamente elettrica, purché ... Leggi su wired (Di lunedì 11 gennaio 2021) Photo: reshape from Håkan Dahlström on Flicrk.com. License CC BY 2.0Il 2020 si è chiuso con un pesante -27,93% nelle vendite di automobili in Italia, secondo i dati Unrae, ma la legge di bilancio nel nuovo anno aggiunge nuovia quelli già esistenti perdi veicoli, in particolare elettrici, ibridi plug-in ma anche alcune tipologie benzina e diesel, fra le meno inquinanti. Fatti i dovuti calcoli, lo sconto può arrivare anche a 10mila euro perdimobile con rottamazione e fino a 6mila senza. Ma andiamo con ordine. Transizione “green” Chi appartiene a un nucleo familiare con Isee inferiore a 30mila euro potrà godere di un contributo del 40% delle spese per, anche in leasing, di automobili nuove ad alimentazione esclusivamente, purché ...

RobertoBurioni : @stefanoepifani @ricpuglisi @martabassof @Cartabellotta @GiancarloPesce @orporick @lforesti Best case: il virus non… - pasqualecaso92 : @Daniporcelotti @JosiphOliver @AAngelo1994 “Siamo primi, cosa devo riparare?!” Dice tutto. Non si rischia pur di o… - NewsLeonardo : Bonus mobili 2021: come ottenere la detrazione per spese fino a 16 mila euro - thanavtos : @srohuan no baby guarda anch’io cerco sempre su internet tutto perché penso di perdermj pezzi per strada ???? lettera… - AndreaCassani2 : @Cr1st14nM3s14n0 @Scacciavillani quando con 21 parametri non riesci ad ottenere il risultato che vuoi, ne metti uno… -

Ultime Notizie dalla rete : Come ottenere Bonus mobili 2021, come ottenere le detrazioni: i requisiti PisaToday Come ottenere il bonus per l'acquisto di un'auto elettrica o ibrida

La legge di bilancio ha previsto contributi statali che viaggeranno insieme agli sconti dei rivenditori e potranno essere cumulabili. Ecco come accedere agli incentivi ...

Lombardia, da oggi il via alle richieste di contributi per le partite Iva: come ottenere 1000 euro

Da oggi i lavoratori autonomi con partita Iva non iscritti al Registro delle imprese, e particolarmente colpiti dalla crisi economica legata al ...

La legge di bilancio ha previsto contributi statali che viaggeranno insieme agli sconti dei rivenditori e potranno essere cumulabili. Ecco come accedere agli incentivi ...Da oggi i lavoratori autonomi con partita Iva non iscritti al Registro delle imprese, e particolarmente colpiti dalla crisi economica legata al ...