Cittadella-Ascoli | probabili formazioni quote e in tv

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Il 16 gennaio alle 13.00 si giocherà la 18esima giornata di Serie B. Lo stadio Pier Cesare Tombolato ospiterà il march. La squadra di casa si trova in terza posizione mentre l’in ultima posizione, come si presentano le due squadre? I veneti, dopo la vittoria per 2-0 nel recupero contro la Reggiana, sono saliti a quota 30 punti in classifica con un bottino di 9 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. La squadra di Roberto Venturato, che deve ancora recuperare la gara sul campo del Chievo (fissata per Mercoledì 27 Gennaio alle ore 19). Contro l’mancherà sicuramente il 28enne difensore centrale Davide Adorni squalificato al “Mapei Stadium”. Situazione completamente differente per l’che con 2 sconfitte 2 vittorie e ...