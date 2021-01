Città Metropolitana: Laurentina, inizia manutenzione (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma – “Dopo anni di blocco, addirittura dal 2014, con un lavoro costante e capillare presso il Mit e’ stato dato il via libera all’utilizzo di 4 milioni di euro gia’ destinati alla Citta’ Metropolitana di Roma. L’investimento servira’ a mettere in sicurezza una strada fondamentale per tutto il quadrante.” “I lavori saranno mirati e risolutivi per adeguare le condizioni di sicurezza nel tratto Roma, Pomezia, Ardea, strada provinciale Laurentina. Nel frattempo partira’ a giorni l’intervento sul tratto di via Laurentina compreso tra il Bivio Caronti (incrocio con via Pontina Vecchia) e l’innesto con via Castegnetta (Km 28+100 e 30+500).” “Circa 100 mila euro impegnati per un primo intervento urgente, che sara’ avviato non appena la ditta avra’ presentato tutta la certificazione necessaria”. Cosi’ in un comunicato Teresa Zotta, ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma – “Dopo anni di blocco, addirittura dal 2014, con un lavoro costante e capillare presso il Mit e’ stato dato il via libera all’utilizzo di 4 milioni di euro gia’ destinati alla Citta’di Roma. L’investimento servira’ a mettere in sicurezza una strada fondamentale per tutto il quadrante.” “I lavori saranno mirati e risolutivi per adeguare le condizioni di sicurezza nel tratto Roma, Pomezia, Ardea, strada provinciale. Nel frattempo partira’ a giorni l’intervento sul tratto di viacompreso tra il Bivio Caronti (incrocio con via Pontina Vecchia) e l’innesto con via Castegnetta (Km 28+100 e 30+500).” “Circa 100 mila euro impegnati per un primo intervento urgente, che sara’ avviato non appena la ditta avra’ presentato tutta la certificazione necessaria”. Cosi’ in un comunicato Teresa Zotta, ...

