Citroën C4 - Tutto quello che c' è da sapere - VIDEO

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Archiviato il capitolo Cactus, laC4 torna alla nomenclatura originaria e si ripropone nel segmento C conservando, nel design come nella progettazione, l'originalità tipica del Double Chevron. La francese, protagonista del nostro allegato QNovità 2021, rappresenta uno dei debutti in concessionaria più attesi del nuovo anno motoristico: a fianco delle tradizionali proposte a benzina e a gasolio, imprescindibili nonostante un futuro sempre più alla spina, la novità offre anche una variante completamente elettrica, la ë-C4, che si aggiunge alla lista delle rivali della Volkswagen ID.3. I suoi numeri? 350 km di autonomia, 136 CV e 260 Nm di coppia, per un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,7 secondi e 150 km/h di velocità massima (autolimitata). L'abbiamo anche guidata. Le alternative alla variante alla spina sono due: la PureTech 130 con l'1.2 turbobenzina con ...