Cina Coronavirus, ispettori Oms a Pechino a caccia della verità (Di lunedì 11 gennaio 2021) L'Organizzazione Mondiale della Sanità cerca risposte sulla questione Cina Coronavirus e su come sia nata la pandemia globale. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha organizzato una ispezione che avrà luogo a metà di questa settimana in Cina. Lo scopo della visita degli esperti dell'Oms a Pechino è quello di compiere una raccolta di dati allo scopo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

matteosalvinimi : #Salvini: virus di origine naturale fuggito da esperimenti di laboratorio? Nato da manipolazioni? Nessuno può negar… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, un anno fa la prima mappa genetica. L'11 gennaio 2020 la #Cina pubblicava la prima sequenza di quello… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, team di esperti dell'Oms arriverà giovedì in Cina #cina - EleonoraZocca : RT @fradicioni: Pechino ha annunciato che team della @WHO visiterà Cina il 14 gennaio per collaborare con scienziati cinesi nel tracciare o… - luigiasero : Coronavirus, un anno fa la prima vittima in Cina -