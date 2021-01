Cina - Baidu e Geely si alleano per produrre auto elettriche

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Nasce una nuova alleanza tra un costruttoremobilistico e un colosso del web. La, la maggior azienda cinese dei motori di ricerca, ha infatti siglato un accordo con la holding Zhejiangper una collaborazione strategica orientata alla produzione di. La joint venture. La partnership, anticipata a metà dicembre da alcune indiscrezioni stampa, prenderà forma attraverso la costituzione di una joint venture che farà leva sulle competenze acquisite dalle due aziende nei rispettivi settori di riferimento: la produzionemobilistica per lae lo sviluppo di tecnologie per l'intelligenza artificiale per la. Riguardo quest'ultima, si tratta dell'ennesimo passo avanti nel mondo delle quattro ruote dopo l'avvio di ...