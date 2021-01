Ciclocross, i Campionati Italiani consacrano Alice Maria Arzuffi. La brianzola è pronta per fare un grande Mondiale (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ieri, in quel di Lecce, si sono tenute le prove principali dei Campionati Italiani di Ciclocross. La rassegna tricolore, nello specifico, si è svolta su un tracciato che si trovava ai piedi della Torre di Maria D’Enghien. Il circuito, veloce e ricco di curve, presentava un fondo fangoso e particolarmente viscido, un’autentica “saponetta”, ove era importante non sbagliare nulla, dal punto di vista tecnico, onde evitare di finire a terra. Sicuramente il risultato più eclatante della giornata è stato quello della prova riservata alle donne Elite. Alice Maria Arzuffi, che era reduce da cinque secondi posti negli ultimi sei anni, ha conquistato il suo primo tricolore. La brianzola, peraltro, ha messo fine a nove anni di regno di Eva Lechner. Ciò che ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ieri, in quel di Lecce, si sono tenute le prove principali deidi. La rassegna tricolore, nello specifico, si è svolta su un tracciato che si trovava ai piedi della Torre diD’Enghien. Il circuito, veloce e ricco di curve, presentava un fondo fangoso e particolarmente viscido, un’autentica “saponetta”, ove era importante non sbagliare nulla, dal punto di vista tecnico, onde evitare di finire a terra. Sicuramente il risultato più eclatante della giornata è stato quello della prova riservata alle donne Elite., che era reduce da cinque secondi posti negli ultimi sei anni, ha conquistato il suo primo tricolore. La, peraltro, ha messo fine a nove anni di regno di Eva Lechner. Ciò che ...

