Ciaccheri | bene polo culturale a Tor Marancia

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma – “Si puo’ fare a Roma rigenerazione urbana investendo su servizi pubblici? A Torabbiamo investito per dimostrare che e’ possibile. Nell’ex scuola Mafai di viale di Torquesti mesi sono serviti per portare a casa un investimento straordinario per un nuovo centropolivalente”. Cosi’ su Facebook il presidente del Municipio VIII, Amedeo. “Oggi un nuovo passo: ha avvio il concorso di progettazione che, con il supporto dell’ordine degli Architetti di Roma, raccogliera’ fino al 15 Marzo le proposte progettuali per questo nuovo spazio. Uno spazio per la comunita’, undi formazione, un luogo per la cultura, l’arte e il quartiere- spiega- Il prossimo passo urgente sara’ abbattere lo scheletro di cemento che ancora oggi rappresenta un ...