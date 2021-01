Chiude il Centro trasfusionale di Tempio | l' Avis annuncia battaglia

rio_vela : @77OnFilm Centro. Nella zone periferiche sono presenti da una quindicina d'anni a questa parte. A mio avviso funzi… - totofaz : @VHolywat @JanoSavina Se lo fa lascia libero Koldsrop che si può nyracede apoena nel secondo fotogramma. Infatti Da… - Giuspeppe87 : @SkyTG24 E il governo che fa??? Chiude centri commerciali e lascia aperti i centro città poi da colpa agli italiani… - veneziatoday : Oggetti per la casa prodotti e servizi per la persona al posto di H&M alle Barche --> - CorriereAlpi : Il Centro del libro parlato chiude un 2020 da record -

Ultime Notizie dalla rete : Chiude Centro

La Nazione

In Italia la ripartenza delle scuole superiori è a singhiozzo. Ma cosa sta accadendo, invece, negli altri paesi del Vecchio Continente? Qualcuno è messo anche peggio di ...Genova - Cambia la viabilità nel centro di Genova. A seguito della chiusura al traffico di via Balbi per lavori stradali, tutte le notti dei giorni feriali (dal lunedì al venerdì compreso) a partire d ...