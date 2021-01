Chi (non) vuole l’impeachment a Trump. Il punto di Gramaglia (Di lunedì 11 gennaio 2021) La Camera formulerà in giornata una richiesta perché il vice-presidente Mike Pence “dichiari Donald Trump incapace di eseguire i suoi obblighi” e invochi il XXV Emendamento. Lo dice e lo scrive, in una lettera ai deputati democratici, la speaker della Camera Nancy Pelosi: Pence avrà tempo 24 ore per rispondere, passate le quali, se non avrà risposto o avrà risposto no, la Camera procederà con l’avvio della procedura d’impeachment. Per la Pelosi, che avrebbe l’appoggio d’una larga maggioranza dei deputati democratici, almeno 180, Trump costituisce una minaccia imminente alla Costituzione e alla democrazia statunitensi. Non è chiaro se l’iniziativa della Pelosi sia davvero mirata a estromettere prima del termine Trump o se serva a soddisfare la sinistra democratica e a mantenere alta la pressione sulla Casa Bianca e sui repubblicani, ... Leggi su formiche (Di lunedì 11 gennaio 2021) La Camera formulerà in giornata una richiesta perché il vice-presidente Mike Pence “dichiari Donaldincapace di eseguire i suoi obblighi” e invochi il XXV Emendamento. Lo dice e lo scrive, in una lettera ai deputati democratici, la speaker della Camera Nancy Pelosi: Pence avrà tempo 24 ore per rispondere, passate le quali, se non avrà risposto o avrà risposto no, la Camera procederà con l’avvio della procedura d’impeachment. Per la Pelosi, che avrebbe l’appoggio d’una larga maggioranza dei deputati democratici, almeno 180,costituisce una minaccia imminente alla Costituzione e alla democrazia statunitensi. Non è chiaro se l’iniziativa della Pelosi sia davvero mirata a estromettere prima del termineo se serva a soddisfare la sinistra democratica e a mantenere alta la pressione sulla Casa Bianca e sui repubblicani, ...

Ultime Notizie dalla rete : Chi non Concorso Dirigenti: in graduatoria per l’assunzione anche chi non ha superato il test preselettivo. Scarica sentenza Orizzonte Scuola La rabbia del sindaco Tambellini «Mettetevi in autoisolamento»

Il primo cittadino ha definito quanto accaduto venerdì a porta dei Borghi «un gesto inqualificabile»: il Comune intanto non esclude altre misure ...

SABRINA FIGUCCIA: “EMERGENZA RIFIUTI O CIMITERI?

Invece di affrontare il problema dei rifiuti o delle centinaia di bare abbandonate ai Rotoli, per citarne soltanto due ...

