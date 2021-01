Chi era Nicola, il padre di Beppe e Rosario Fiorello (Di lunedì 11 gennaio 2021) Rosario e Beppe Fiorello nel corso degli anni hanno sempre ricordato il padre, Nicola, con grande affetto. E proprio del padre ne parlerà Beppe nello suo spettacolo in onda stasera – 11 gennaio 2021 – su Rai 1, Penso che un sogno così. “Era una padre molto semplice, simpatico, anche se la simpatia spesso viene letta come una dote leggera – ha detto l’attore -. Mi colpiva la sua positività, la sua visione della vita: era possibilista, tutto per lui era possibile, fattibile; sognava molto, per noi e per lui. E poi non solo cantava le canzoni di Modugno, ma gli somigliava fisicamente”. Ma chi era Nicola Fiorello, il padre di Beppe e Rosario? Il signor ... Leggi su tpi (Di lunedì 11 gennaio 2021)nel corso degli anni hanno sempre ricordato il, con grande affetto. E proprio delne parlerànello suo spettacolo in onda stasera – 11 gennaio 2021 – su Rai 1, Penso che un sogno così. “Era unamolto semplice, simpatico, anche se la simpatia spesso viene letta come una dote leggera – ha detto l’attore -. Mi colpiva la sua positività, la sua visione della vita: era possibilista, tutto per lui era possibile, fattibile; sognava molto, per noi e per lui. E poi non solo cantava le canzoni di Modugno, ma gli somigliava fisicamente”. Ma chi era, ildi? Il signor ...

ZZiliani : Prossimamente in edicola: “Il mistero dei templari bianconeri a San Siro: positivi ma solo a battaglia conclusa”. D… - NicolaPorro : Un giornalista dello Spiegel pluripremiato, una storia di violenza sui latinos minacciati dai razzisti americani...… - frankiehinrgmc : ecco chi era! #BigJim #LilWilly - amarettaeee : offesa per cosa? non c’è paragone tra eterosessualità ed omosessualità la prima categoria è privilegiata e la seco… - CieloGrigioStop : @giuliocolecchia @CalaminiciM Amato economista, forse nell'87.. C'era Amato nel gov Craxi, forse a P.Chigi, non ric… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi era Grecia, 28 gradi a gennaio (mai così da 50 anni): folla sulle spiagge, multato chi era senza mascherina Il Messaggero Fotografo si uccide per debiti, Napoli sconvolta

Umberto Sbrescia che ha fornito più generazioni di fotografi si è tolto la vita nel suo negozio. Perrotta (Federazione Commercio): «La legge salva suicidi non salva nessuno». Ciarambino (M5s): «Urgono ...

Chi era Meredith Kercher: storia omicidio, come è morta e movente

Scopriamo insieme la triste storia dell'omicidio della studentessa inglese: chi era Meredith Kercher, come è morta, movente e colpevole ...

Umberto Sbrescia che ha fornito più generazioni di fotografi si è tolto la vita nel suo negozio. Perrotta (Federazione Commercio): «La legge salva suicidi non salva nessuno». Ciarambino (M5s): «Urgono ...Scopriamo insieme la triste storia dell'omicidio della studentessa inglese: chi era Meredith Kercher, come è morta, movente e colpevole ...