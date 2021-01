Chi è Eleonora Abbagnato | la vita privata dell’étoile di Parigi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Nata a Palermo il 30 giugno 1978, sotto il segno zodiacale del Cancro,ha trascorso la sua infanzia in una famiglia in cui lo sport ha sempre avuto un ruolo fondamentale. Suo padre, Elio, è stato per lungo tempo dirigente della squadra di calcio della sua città, il Palermo. Suo zio Pietro Lo Monaco è un dirigente sportivo e suo nonno materno è stato un calciatore della Sampierdarenese., manifestando sin da piccolissima una viscerale passione per la danza, ha iniziato molto presto il suo percorso. A 11 anni ha esordito in televisione, grazie ad un programma di Pippo Baudo. A 12 ha lasciato Palermo e la sua famiglia per studiare a Montecarlo, presso l’Accademia di Danza Princesse Grace. E l’anno seguente è stata ammessa alla prestigiosa scuola di ballo dell’Opéra di ...