Chi è Daniele Bonaviri, il chitarrista di Penso che un sogno così, lo show di Beppe Fiorello in onda su Rai 1? Si tratta di uno dei chitarristi italiani di flamenco più importanti. Sul suo sito ufficiale leggiamo "fin da bambino è appassionato di ascoltare musica jazz, brasiliana e flamenco. Ha iniziato a studiare e suonare la chitarra a dodici anni con suo padre. Nel 1983 prosegue gli studi di chitarra classica sotto la guida del M ° Mario Gangi. All'età di quattordici anni assiste ad un concerto di Paco de Lucia ; questo evento lo eccita tanto da rafforzare la sua determinazione nello studio dello strumento. Nel 1990 si diploma a pieni voti presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma". "Daniele Bonaviri ha studiato improvvisazione jazz con Umberto Fiorentino presso l'Università della Musica di Roma (90-92). Ha frequentato la MasterClass con Frank Gambale che suonava con lui nelle sessioni finali di Jam.

L'AQUILA – Anno nuovo, libro nuovo. In corso di stampa è imminente l'uscita, per i tipi delle Edizioni One Group, del volume "Mario Daniele, il sogno americano", libro biografico a cura del giornalist