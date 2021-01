Chi e come curare prima, i rischi dei viaggi in aereo e il timore di una mutazione dell’aviaria: cosa c’è nel nuovo Piano pandemico dell’Italia (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dopo mesi di polemiche, inchieste giornalistiche e domande – ancora senza risposta – sull’effettiva preparazione dell’Italia all’eventualità di una pandemia come quella da coronavirus, il nostro Paese presto avrà un nuovo Piano pandemico nazionale. Il ministero della Salute, infatti, ha ultimato una bozza del documento che sarà valido dal 2021 al 2023. Prevede una serie di misure organizzative e azioni per fronteggiare possibile nuove pandemie, dall’individuazione di una precisa catena di comando tra governo e Regioni alla creazione di piattaforme “per il rapido sviluppo di farmaci antivirali antiinfluenzali e vaccini pandemici contro virus influenzali aviari che si dimostrino in grado di passare all’uomo”. “L’esperienza del 2020 – si legge – ha dimostrato che si può e si deve essere in grado di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dopo mesi di polemiche, inchieste giornalistiche e domande – ancora senza risposta – sull’effettiva preparazioneall’eventualità di una pandemiaquella da coronavirus, il nostro Paese presto avrà unnazionale. Il ministero della Salute, infatti, ha ultimato una bozza del documento che sarà valido dal 2021 al 2023. Prevede una serie di misure organizzative e azioni per fronteggiare possibile nuove pandemie, dall’individuazione di una precisa catena di comando tra governo e Regioni alla creazione di piattaforme “per il rapido sviluppo di farmaci antivirali antiinfluenzali e vaccini pandemici contro virus influenzali aviari che si dimostrino in grado di passare all’uomo”. “L’esperienza del 2020 – si legge – ha dimostrato che si può e si deve essere in grado di ...

