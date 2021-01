Cerveteri | ragazzina di 11 anni precipita dal balcone della sua abitazione | è grave

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Tragedia questa mattina a: una bambina di 11è caduta dalsuadove si trovava con la sorella di 17. La caduta Questa mattina a via Rio dei Combattenti, unadi 11si è avvicinata con una sedia al parapetto del, da qui il dramma. L’11enne è scivolata facendo un volo di 6 metri e atterrando nel giardino condominiale. Al momentocaduta era presente la sorella di 17. Allertati i soccorsi è stata trasportata al Policlinico Gemelli di Roma in eliambulanza. Ad ora è in prognosi riservata e si indaga sui motivi dell’accaduto, anche se si esclude un gesto volontario. su Il CorriereCittà.