Censura web per Trump, Meloni ironica: “Francia e Germania protestano, ora l’Italia si sveglierà” (Di lunedì 11 gennaio 2021) A pensar male si fa peccato, ma qualche volta ci si indovina. E’ un po’ malizioso ma probabilmente veritiero l’ultimo post che Giorgia Meloni dedica al caso della Censura dei social media a Donald Trump. E’ una scommessa quella della leader di Fratelli d’Italia. Che ha nel mirino la sinistra italiana. E il suo scarso coraggio. Meloni: Dopo Germania e Francia la sinistra italiana si accoda “Scommettiamo che ora che anche Francia e Germania hanno condannato Twitter e i social per aver cancellato le pagine di Trump, la sinistra nostrana e il governo usciranno dal loro silenzio vigliacco e prenderanno le distanze anche loro dalla deriva liberticida dei giganti del web?”. Censura Trump, il silenzio ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 11 gennaio 2021) A pensar male si fa peccato, ma qualche volta ci si indovina. E’ un po’ malizioso ma probabilmente veritiero l’ultimo post che Giorgiadedica al caso delladei social media a Donald. E’ una scommessa quella della leader di Fratelli d’Italia. Che ha nel mirino la sinistra italiana. E il suo scarso coraggio.: Dopola sinistra italiana si accoda “Scommettiamo che ora che anchehanno condannato Twitter e i social per aver cancellato le pagine di, la sinistra nostrana e il governo usciranno dal loro silenzio vigliacco e prenderanno le distanze anche loro dalla deriva liberticida dei giganti del web?”., il silenzio ...

Si era appena iscritto alla "piattaforma social trumpiana" anche il leader della Lega Matteo Salvini, prima che diventasse offline.

I big del web fermano Parler, la piattaforma dei trumpiani

