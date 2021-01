Cellino | chiusa la chiesa | dopo la Befana il parroco è positivo al Covid

(Di lunedì 11 gennaio 2021) BRINDISI - Fino a mercoledì sera - 'Solennità dell'Epifania di Nostro Signore Gesù Cristo', in ossequio al Calendario liturgico -, tutto si era svolto secondo le aspettative e secondo le regole per il ...

Mercoledì la messa per l'Epifania, sabato l'annuncio di don Luca: «Purtroppo sono stato contagiato». Oggi si provvederà alla sanificazione ...