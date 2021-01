C’è Posta Per Te tutti senza mascherina, Maria De Filippi risponde alle critiche (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il programma tanto atteso, C’è Posta Per Te, è finalmente iniziato, moltissimi telespettatori hanno notato l’assenza di mascherine nel pubblico, Maria De Filippi risponde alle critiche e spiega il perché di questo fatto Anche quest’anno C’è Posta Per Te è iniziato, nonostante il periodo che stiamo vivendo a causa del Covid la produzione del programma L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il programma tanto atteso, C’èPer Te, è finalmente iniziato, moltissimi telespettatori hanno notato l’asdi mascherine nel pubblico,Dee spiega il perché di questo fatto Anche quest’anno C’èPer Te è iniziato, nonostante il periodo che stiamo vivendo a causa del Covid la produzione del programma L'articolo proviene da Leggilo.org.

trash_italiano : Sto aspettando solo qualche rissa a C’è Posta. - trash_italiano : 9 Gennaio 2021: inizia C'è Posta Per Te - vale_marmy : Ma il.momento c'è posta perché!?!! ????#uominiedonne - blu_mirtillo : RT @giudiiiiiiiii: C’è un account su twitter che fa il guru.. scrive delle caxxate immani di cui molti non si accorgono, perchè la maggior… - ego_sono : RT @giudiiiiiiiii: C’è un account su twitter che fa il guru.. scrive delle caxxate immani di cui molti non si accorgono, perchè la maggior… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è Posta Cashback e cannabis legale: ecco l'ultimo connubio scoperto Fortune Italia