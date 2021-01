C’è posta per te, pubblico senza mascherine e distanziamento: parla Maria De Filippi (Di lunedì 11 gennaio 2021) E’ ripartito C’è posta per Te ma sono scattate subito le polemiche sul pubblico, l’assenza di mascherine e distanziamento. Telespettatori hanno notato che tra le persone che componevano il pubblico in studio non sempre sono state rispettate le regole di distanziamento sociale e sui social si sono scatenate polemiche e anche proteste. Non è passata inosservata la presenza del pubblico L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 11 gennaio 2021) E’ ripartito C’èper Te ma sono scattate subito le polemiche sul, l’asdi. Telespettatori hanno notato che tra le persone che componevano ilin studio non sempre sono state rispettate le regole disociale e sui social si sono scatenate polemiche e anche proteste. Non è passata inosservata la predelL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

trash_italiano : Sto aspettando solo qualche rissa a C’è Posta. - trash_italiano : 9 Gennaio 2021: inizia C'è Posta Per Te - MartaScattoni : RT @ksnt63: Quando ero bambina, la sera in TV passavano sceneggiati (fedeli ai testi originali) come I Fratelli Karamazov, I Promessi Sposi… - labimbadifede : Ogni anno dico a mia madre di fare una mega litigata così da andare a c'è posta per te per fare la pace e invitare… - Cate83236905 : RT @ksnt63: Quando ero bambina, la sera in TV passavano sceneggiati (fedeli ai testi originali) come I Fratelli Karamazov, I Promessi Sposi… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è posta Cashback e cannabis legale: ecco l'ultimo connubio scoperto Fortune Italia