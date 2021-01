C'è Posta per te, pubblico in studio e postini senza mascherine. Maria De Filippi risponde alle critiche: ecco perché (Di lunedì 11 gennaio 2021) Maria De Filippi, ospitata da Fabio Fazio a Che tempo che Fa, ha ribattuto alle accuse lanciatele da alcuni telespettatori riguardo al mancato rispetto di alcune norme per la prevenzione anti-Covid a ... Leggi su leggo (Di lunedì 11 gennaio 2021)De, ospitata da Fabio Fazio a Che tempo che Fa, ha ribattutoaccuse lanciatele da alcuni telespettatori riguardo al mancato rispetto di alcune norme per la prevenzione anti-Covid a ...

chetempochefa : “Debbo consegnare questa busta a Fabio Fazio” La consegna del postino @ninofrassicaoff, vestito da maresciallo Ce… - chetempochefa : 'C'è la busta, c'è tutto' Pronti a un super Crossover di #CTCF con C'è posta per te? ?? - chetempochefa : 'Qui in presenza di Maria, che tutte le rogne si porta via, ti dedico questa lettera per scusarmi con te, per il mi… - Sabri70795479 : RT @pizza_iole: comunque raga, qualcuno vuole far finta di litigare con me per poi andare a c'è posta per te per far pace e invitare tom ho… - Rainbow_Uapa : RT @ksnt63: Quando ero bambina, la sera in TV passavano sceneggiati (fedeli ai testi originali) come I Fratelli Karamazov, I Promessi Sposi… -