C'è posta per te, perché non usano le mascherine? La risposta ben precisa di Maria de Filippi

Maria De Filippi è stata ospite di Fabio Fazio nella puntata di Che tempo che fa andata in onda domenica 10 gennaio. La celebre conduttrice, reduce dal successo della prima puntata della nuova edizione di C'è posta per te ha spiegato al collega e al pubblico di Rai3 il motivo dell'assenza di mascherine nello studio del popolare people show. A favorire la realizzazione del programma è stato innanzitutto il periodo scelto per le registrazioni. "Sono stata fortunata perché abbiamo registrato in gran parte in un periodo più favorevole", ha spiegato Maria De Filippi. Come ogni anno, infatti, le storie di C'è posta per te vengono registrate a ridosso dell'estate. Tamponi e isolamento per i protagonisti di C'è posta per te

