C'è posta per te nella bufera, tutti contro Maria De Filippi: "Vergognoso comportarsi così …" (Di lunedì 11 gennaio 2021) Sabato è iniziato, per questa nuova stagione, "C'è posta per te" il fortunatissimo programma condotto da Maria De Filippi che è seguitissimo e amatissimo. Le storie che propone si alternano, storie allegre, divertenti, a tratti ridicole con storie struggenti, tristi ma spesso dal finale sorprendente. Maria De Filippi dopo la prima puntata di C'è posta per te è stata duramente attaccata Sabato è andata in onda la prima puntata di "C'è posta per te" che continuerà fino a primavera. Ma i telespettatori hanno subito notato che in studio non è stata adottata alcuna misura anticovid, né distanziamento sociale né mascherine, tanto che l'ospite Sabrina Ferilli era seduta vicinissima alle persone invitate dal programma e i social si sono scatenati. C'è chi ha scritto: ...

