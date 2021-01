C’è Posta per Te, Marialucia ama Piero, ma il figlio Francesco non lo accetta: “Perdonami” (FOTO) (Di lunedì 11 gennaio 2021) Quinta storia di C’è Posta per Te 2021 Sabato 9 gennaio 2021 in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset è andato in onda il primo appuntamento di C’è Posta per Te. Il popolare people show ideato e condotto da Maria De Filippi è giunto alla 24esima edizione. Una puntata che ha visto la presenza in studio di Sabrina Ferilli e la madre Ida, ma anche l’affascinante attore Luca Argentero. Nella quinta storia della serata, hanno fatto il loro ingresso nello studio Marialucia e Piero. (Continua dopo la FOTO) Marialucia e PieroLa storia di Maria Lucia, Piero e Francesco La quinta storia del primo appuntamento di C’è Posta per Te ha come protagonisti Maria Lucia e Piero. Quest’ultimi sono convolato a nozze ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 11 gennaio 2021) Quinta storia di C’èper Te 2021 Sabato 9 gennaio 2021 in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset è andato in onda il primo appuntamento di C’èper Te. Il popolare people show ideato e condotto da Maria De Filippi è giunto alla 24esima edizione. Una puntata che ha visto la presenza in studio di Sabrina Ferilli e la madre Ida, ma anche l’affascinante attore Luca Argentero. Nella quinta storia della serata, hanno fatto il loro ingresso nello studio. (Continua dopo laLa storia di Maria Lucia,La quinta storia del primo appuntamento di C’èper Te ha come protagonisti Maria Lucia e. Quest’ultimi sono convolato a nozze ...

trash_italiano : Sto aspettando solo qualche rissa a C’è Posta. - chetempochefa : 'C'è la busta, c'è tutto' Pronti a un super Crossover di #CTCF con C'è posta per te? ?? - chetempochefa : 'C'è Posta cambia ogni anno perché viene fatto con le storie che arrivano da casa, dalla gente. Quindi per forza ca… - GUCCYBABY : Suonano al citofono mentre mi sto godendo gli 8 minuti di sveglia rimandata in dormiveglia Mi alzo perché continu… - giada1Dforever : RT @eliscrivecose: Devo iniziare a frequentare soltanto gente che mi possa assicurare che tra 57 anni mi cercherà a c’è posta per te basta… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è Posta Cashback e cannabis legale: ecco l'ultimo connubio scoperto Fortune Italia