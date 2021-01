C’è Posta per Te, Maria De Filippi spiega perché nessuno indossava le mascherine (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa”, Maria De Filippi ha parlato anche di uno dei suoi programmi di maggior successo, “C’è Posta per Te”, che sabato scorso ha esordito facendo il boom di ascolti. Nonostante l’accoglienza entusiasta del pubblico, però, sul web è scoppiata la polemica per la mancata osservanza della normativa anti-Covid. Dove sono le mascherine?, si è chiesto giustamente il pubblico a casa. La conduttrice è stata dunque costretta a dare delle spiegazioni in merito. C’è Posta per Te, le polemiche seguite alla messa in onda della prima puntata La mancata osservanza delle regole anti-Covid nel corso della prima puntata del 2021 di “C’è Posta per Te” ha fatto molto discutere. perché i protagonisti delle storie si abbracciano come se ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa”,Deha parlato anche di uno dei suoi programmi di maggior successo, “C’èper Te”, che sabato scorso ha esordito facendo il boom di ascolti. Nonostante l’accoglienza entusiasta del pubblico, però, sul web è scoppiata la polemica per la mancata osservanza della normativa anti-Covid. Dove sono le?, si è chiesto giustamente il pubblico a casa. La conduttrice è stata dunque costretta a dare dellezioni in merito. C’èper Te, le polemiche seguite alla messa in onda della prima puntata La mancata osservanza delle regole anti-Covid nel corso della prima puntata del 2021 di “C’èper Te” ha fatto molto discutere.i protagonisti delle storie si abbracciano come se ...

