C’è Posta per Te, Luigi cerca Maria dopo 50 anni: “Eravamo fidanzati” ne arrivano 6! (VIDEO) (Di lunedì 11 gennaio 2021) Terza storia del primo appuntamento di C’è Posta per Te 2021 È ripartito il people show alla 24esima edizione. Nel ricordo di quant’è forte un legame tra madre e figlia, Maria De Filippi ha deciso di invitare la sua cara amica Sabrina Ferilli e la signora Ida, colei che l’ha messa al mondo. “Sei arrivata nel mio grembo al momento giusto”, si è sentito dire nel programma del sabato sera di Canale 5. dopo una sorpresa e una storia di litigi, si è riso tanto con la terza storia della prima puntata di C’è Posta per Te 2021. Andiamo a vedere a vedere nello specifico cosa è accaduto tra il signor Luigi e la ricercatissima Maria La Manba. (Continua dopo la foto) Il signor LuigiIl racconto di Luigi e Maria La ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 11 gennaio 2021) Terza storia del primo appuntamento di C’èper Te 2021 È ripartito il people show alla 24esima edizione. Nel ricordo di quant’è forte un legame tra madre e figlia,De Filippi ha deciso di invitare la sua cara amica Sabrina Ferilli e la signora Ida, colei che l’ha messa al mondo. “Sei arrivata nel mio grembo al momento giusto”, si è sentito dire nel programma del sabato sera di Canale 5.una sorpresa e una storia di litigi, si è riso tanto con la terza storia della prima puntata di C’èper Te 2021. Andiamo a vedere a vedere nello specifico cosa è accaduto tra il signore la ritissimaLa Manba. (Continuala foto) Il signorIl racconto diLa ...

trash_italiano : Sto aspettando solo qualche rissa a C’è Posta. - chetempochefa : 'C'è la busta, c'è tutto' Pronti a un super Crossover di #CTCF con C'è posta per te? ?? - chetempochefa : 'C'è Posta cambia ogni anno perché viene fatto con le storie che arrivano da casa, dalla gente. Quindi per forza ca… - skyfullofmendes : RT @intommosgang: ??SPOILER?? --> possible mental breakdown One Direction x Zayn a C'è Posta Per Te - inniallsarmvs : RT @intommosgang: ??SPOILER?? --> possible mental breakdown One Direction x Zayn a C'è Posta Per Te -

Ultime Notizie dalla rete : C’è Posta Cashback e cannabis legale: ecco l'ultimo connubio scoperto Fortune Italia