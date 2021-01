C’è Posta per Te: Il Mistero Della Signora Maria! (Di lunedì 11 gennaio 2021) C’è Posta per Te: nella prima puntata, Luigi ha cercato la Signora Maria che non vedeva da 50 anni. La settima delle signore invitate, però, non era presente in studio. Ecco perché e tutti i retroscena Della vicenda… Dopo un anno di pausa, C’è Posta per Te è tornato e come sempre è riuscito ad appassionare milioni di telespettatori. Una delle storie che il pubblico ha apprezzato di più è stata quella di Luigi e Maria. Su quest’ultima, però, sono stati sollevati diversi dubbi. Era previsto infatti l’ingresso di una settima Maria, che però non è mai comparsa. Ecco i dettagli. C’è Posta per Te: la settima Signora Maria non entra in studio! La storia tra Luigi e Maria è stata una delle protagoniste di questa prima puntata di C’è Posta per Te. Il signor Pignataro ha deciso ... Leggi su uominiedonnenews (Di lunedì 11 gennaio 2021) C’èper Te: nella prima puntata, Luigi ha cercato laMaria che non vedeva da 50 anni. La settima delle signore invitate, però, non era presente in studio. Ecco perché e tutti i retroscenavicenda… Dopo un anno di pausa, C’èper Te è tornato e come sempre è riuscito ad appassionare milioni di telespettatori. Una delle storie che il pubblico ha apprezzato di più è stata quella di Luigi e Maria. Su quest’ultima, però, sono stati sollevati diversi dubbi. Era previsto infatti l’ingresso di una settima Maria, che però non è mai comparsa. Ecco i dettagli. C’èper Te: la settimaMaria non entra in studio! La storia tra Luigi e Maria è stata una delle protagoniste di questa prima puntata di C’èper Te. Il signor Pignataro ha deciso ...

